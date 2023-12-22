Барнаульцы жалуются на обледеневшие ступеньки на одной из улиц

Горожане отмечают, что ступеньки превратились в ледяные горки.
А через сам мост невозможно пройти из-за большого слоя снега.
Ранее сообщалось жители Алтайского края жалуются на работу автобусов.
Барнаульцы жалуются на ледяной мост по адресу ул. Сельскохозяйственная. Об этом сообщает «В курсе 22».
Горожане отмечают, что ступеньки превратились в ледяные горки.
А через сам мост невозможно пройти из-за большого слоя снега.
Ранее сообщалось жители Алтайского края жалуются на работу автобусов.
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