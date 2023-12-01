Барнаульцы жалуются на рельсы в центре города

Во время переезда рельсов у автомобилиста оторвался глушитель.
Горожанин заявил, что рельсы задели глушитель и теперь никому не предъявить ущерб.
Ранее сообщалось, что в Барнауле завелись газонные парковщики.
Жители Барнаула жалуются на рельсы на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Гоголя.
Во время переезда рельсов у автомобилиста оторвался глушитель.
Горожанин заявил, что рельсы задели глушитель и теперь никому не предъявить ущерб.
Ранее сообщалось, что в Барнауле завелись газонные парковщики.
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