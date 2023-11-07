Барнаульцы жалуются на ледяную корку, которая покрыла все пешеходные дорожки.

Люди падают, не могут дойти до магазина и аптеки.
По словам горожанки, такую картину они наблюдают каждый год.
Ранее сообщало, что начали обрабатывать реагентами обледенелые тротуары в Барнауле.
На ул. Советской Армии все пешеходные дорожки покрыты льдом, людям невозможно пройти в аптеку. Об этом сообщается участница сообщества «Инцидент Барнаул».
Люди падают, не могут дойти до магазина и аптеки.
По словам горожанки, такую картину они наблюдают каждый год.
Ранее сообщало, что начали обрабатывать реагентами обледенелые тротуары в Барнауле.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter