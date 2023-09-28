Барнаульцы возмущены сильным холодом в детских садах

Заведующая садика объединила группы, чтобы помещение лучше нагревалось.
Родители уже несколько раз звонили в комитет, но пока ответов нет.
Отмечается, что накануне был пробный запуск. Однако случился порыв и дети остались в холоде.
В детском саду №206 на сегодняшний день все еще нет отопления. Детям приходится спать в теплой одежде.
Заведующая садика объединила группы, чтобы помещение лучше нагревалось.
Родители уже несколько раз звонили в комитет, но пока ответов нет.
Отмечается, что накануне был пробный запуск. Однако случился порыв и дети остались в холоде.
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