22 ноября
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Жизнь

Барнаульцы волнуются, что дерево скоро упадет на остановку

В Барнауле на остановке "Художественная школа" дерево может расколоться в любой момент.

Барнаульцы волнуются, что дерево скоро упадет на остановку.
Барнаульцы волнуются, что дерево скоро упадет на остановку.
"ЧБ Барнаул"

Горожанка отмечает, что на остановке обычно очень много детей, передает "ЧБ Барнаул".

На кадрах видно, что ствол может расколоться пополам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители многоэтажки жалуются на сырость и холод в квартирах.

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