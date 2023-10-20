21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульцы снова жалуются на городские автобусы

На этот раз горожане просят обратить внимание на маршрут №113, сообщает Barnaul 22.

Маршрут №113.
Маршрут №113.
Kolyan22rus в fotobus.msk.ru

По словам очевидцев, утром 19 октября автобус ехал на большой скорости по второй полосе, когда люди ждали его на остановке. Пассажиры помахали водителю, чтобы он остановился, но это не дало результата.

По расписанию у этого маршрута большие перерывы, поэтому ждать следующий автобус пришлось два часа.

Также водитель проезжал другие остановки, пока ему не начали кричать пассажиры.

Добавляют, что автобусы на этом маршруте всегда полные из-за их маленького размера.

Ранее в Бийске рейсовые автобусы перестали ездить в поселки и села.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость