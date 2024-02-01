Барнаульцы снова сообщают о неисправности белорусских трамваев

Очевидцы сообщают, что один из новых вагонов стоит на ремонте, а остальные шесть — на улице, вмерзшие в лед.
Сейчас еще один вагон оказался испорчен — повредилось электрооборудование.
В комментариях пользователи шутят, что к новым трамваям Барнаул пока не готов. Кто-то обвиняет в происходящем власть, а кто-то уже не хочет обсуждать тему новых трамваев.
Ранее стало известно, что три трамвая выйдут на линию 1 февраля, остальные семь присоединятся к середине месяца.
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