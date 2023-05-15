Барнаульцы продолжают протестовать из-за прокладки водопровода через их улицы

Жители ул. Лиственничная и ул. Есенина еще утром 11 мая выступили против прокладки водопроводных труб на их территории, сообщает Barnaul 22. Однако результата до сих пор не добились.

На территории частного сектора по двум улицам начали прокладывать водопровод к многоэтажкам на Павловском тракте.

Местные жители подали уже два иска в суд, основанные на выявленных прокуратурой нарушениях. По их мнению, такое решение администрации города незаконно.

Итоговых решений по искам еще нет, но администрация заранее выдала разрешение на строительство, к которому уже приступили.

У водопровода будет охранная зона,10 м в каждую сторону, в которой будет ряд ограничений.

В то же время ширина улиц частного сектора - 15 м, то есть охранная зона будет заходить на территории личных участков. Их рыночная стоимость снизится.

Собственники утверждают, что есть альтернативные пути прокладки водопровода. Например, сразу за их улицами, на территории дом.рф - федеральной земле. Водоканал объяснил, что в размещении труб там им отказали.

Уличный водопровод. СС0

При этом местные жители отмечают, что в дом.рф в ответ на их запрос сообщил о разрешении разместить водопровод на их земле в третьем квартале 2023 года. В то же время Минстрой Алтайского края также договаривается о прокладке труб именно там.

Однако администрация города якобы не дождалась ни одного решения проблемы, проигнорировав местных жителей, и приступила к работам.

Также собственники жалуются, что водопровод прокладывают ниже центральной канализации, что означает загрязнение воды в случае прорыва. Подрядчик отказался показывать проектные документы.

Собственники просят губернатора Алтайского края посодействовать в решении ситуации.

Ранее жители барнаульского поселка пожаловались, что из их квартир течет черная вода.