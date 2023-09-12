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Жизнь

Барнаульцы пришли в Изумрудный парк смотреть сумерки

Показ саги состоялся 12 сентября в 19:00 у визит-центра «Изумрудного», об этом сообщает Telegram-канал «Парк "Изумрудный"».

Показ фильма "Сумерки" в Изумрудном парке
Показ фильма "Сумерки" в Изумрудном парке
Парк Изумрудный

Организаторы предложили вспомнить, как начиналась самая известная в поп-культуре вампирская сага про Беллу Свон и Эдварда Каллена.

Эта кинокартина одна из самых известных про вампиров.

Ранее по "Сумеркам" снимут сериал.

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