Барнаульцы пожаловались Собчак на городскую поликлинику.

В здании обрушились все ступеньки, стены и потолок облуплены, а про пандусы и перила тут давно забыли. Власти же несколько лет обещают сделать ремонт.
Больница начала свою работу еще в начале 30-х годов прошлого века. Сначала это была амбулатория, а потом уже поликлиника.
Капитальный ремонт там никогда не делали. В последние годы здание все больше рушится.
В 2020 году власти заключили контракт на разработку проектно-сметной документации с компанией "Классика". В поликлинике должны были сделать лифт, регистратуру и колл-центр. Однако дата ремонта не называлась.
Люди все еще ждут, когда они смогут заходить в здание без опаски и лечиться в хороших условиях.