Барнаульцы пожаловались Собчак на городскую поликлинику.

В Барнауле жители жалуются на ветхость здания поликлиники, которая располагается по адресу ул. Калинина, 16. Об этом рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

В здании обрушились все ступеньки, стены и потолок облуплены, а про пандусы и перила тут давно забыли. Власти же несколько лет обещают сделать ремонт.



Больница начала свою работу еще в начале 30-х годов прошлого века. Сначала это была амбулатория, а потом уже поликлиника.

Капитальный ремонт там никогда не делали. В последние годы здание все больше рушится.



В 2020 году власти заключили контракт на разработку проектно-сметной документации с компанией "Классика". В поликлинике должны были сделать лифт, регистратуру и колл-центр. Однако дата ремонта не называлась.

Люди все еще ждут, когда они смогут заходить в здание без опаски и лечиться в хороших условиях.

Ранее жители Барнаула жаловались на хаос во дворе.