6 августа
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на водителей маршрута №65

Жители Барнаула пожаловались на неуважительное поведение водителей маршрута №65, сообщают в Telegram-канале Barnaul 22.

Маршрут №65.
Маршрут №65.
Barnaul 22

Так, одна из горожанок рассказала, что утром 4 августа ехала в микроавтобусе с номером В223НУ вместе с ребенком.

Салон транспорта был заполнен людьми до отказа, однако водитель, по словам очевидицы, позволял себе ездить наперегонки с водителем другой маршрутки №65.

Когда пассажирке понадобилось выйти, водитель открыл двери на ходу и так же быстро закрыл, поехав дальше. Женщина с ребенком не успела выйти.

Водитель не реагировал на просьбы остановиться и открыть дверь. Пассажирка утверждает, что резко захлопнувшиеся двери прищемили ей руку, а ребенку - щеку.

В то же время очевидцы рассказали о другой ситуации с маршрутом №65. Транспорт встал на встречной полосе, перегородив дорогу и собрав пробку в обе стороны. При этом о целостности транспорта не сообщается - возможно, он сломался, однако спецслужб замечено не было.

Ранее двух самокатчиков за вечер сбили в Барнауле.

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