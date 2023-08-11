12 августа
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на разрушенный двор после ремонта теплосетей

Барнаульцы пожаловались, что спустя месяц после ремонта теплосетей во дворе на ул. Деповской, 29 все еще остается яма, а территория - в грязи.

Разрушенный двор после ремонта теплосетей.
Разрушенный двор после ремонта теплосетей.
Barnaul 22

Горожане отмечают, что СГК разрушили площадку под мусорные контейнеры - из-за этого баки двигают в разные места при вывозе мусора, попутно разбрасывая отходы по всей территории двора.

Собственники утверждают, что обращались в администрацию города. Там обещали восстановить благоустройство до середины августа, но работы все еще не идут, передает Barnaul 22.

При этом в среду, 9 августа, в СГК уже отвечали на жалобы жителей. Там отмечали, что восстановление идет полным ходом по ряду улиц. Например, прошла подготовка к асфальтированию во дворе на ул. 50 лет СССР, 16, а на Дзержинского, 9 восстановили все в прежнем объеме.

Следующими на очереди были ул. Горно-Алтайская, 16, Ленина, 136-138. Завершить ремонт планируют к 25 августа.

Ранее дома в центре Барнаула вынужденно останутся без горячей воды.

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