Барнаульцы показали, какие куличи испекли на Светлую Пасху

Православные 16 апреля отмечают Пасху. Барнаульцы поделились фотографиями самодельных праздничных угощений.
Кстати, на ингредиенты к пасхальному столу горожане потратили более 10 млн рублей.
Жители Барнаула рассказали и показали, какие куличи испекли дома. Фото опубликовали в Barnaul 22.
Православные 16 апреля отмечают Пасху. Барнаульцы поделились фотографиями самодельных праздничных угощений.
Кстати, на ингредиенты к пасхальному столу горожане потратили более 10 млн рублей.
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