Освящение куличей прошло во всех православных храмах Барнаула 15 апреля. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на церемониях в Покровском соборе и в церкви Дмитрия Ростовского и показал, как барнаульцы освящали пасхальные продукты.

Великую субботу в храмах начинают с торжественного богослужения, посвященного погребению Христа и его пребыванию во гробе.

Священники в этот день облачаются в светлые праздничные одежды и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и вино.

Вот как освящение прошло в Барнауле.

Освятить куличи можно и ночью, после последней, главной службы. Она начнется в 23:30, а с полуночи будет крестный ход.

Между тем в Иерусалиме в храме Воскресения Христова уже сошел благодатный огонь. С его приходом верующие встретили Пасху.