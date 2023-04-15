Великую субботу в храмах начинают с торжественного богослужения, посвященного погребению Христа и его пребыванию во гробе.
Священники в этот день облачаются в светлые праздничные одежды и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и вино.
Вот как освящение прошло в Барнауле.
Освятить куличи можно и ночью, после последней, главной службы. Она начнется в 23:30, а с полуночи будет крестный ход.
Между тем в Иерусалиме в храме Воскресения Христова уже сошел благодатный огонь. С его приходом верующие встретили Пасху.