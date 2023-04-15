16 апреля
﻿
Жизнь

Барнаульцы освятили куличи и яйца перед Пасхой — фоторепортаж altapress.ru

Освящение куличей прошло во всех православных храмах Барнаула 15 апреля. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на церемониях в Покровском соборе и в церкви Дмитрия Ростовского и показал, как барнаульцы освящали пасхальные продукты.

Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Анна Зайкова

Великую субботу в храмах начинают с торжественного богослужения, посвященного погребению Христа и его пребыванию во гробе.

Священники в этот день облачаются в светлые праздничные одежды и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и вино.

Вот как освящение прошло в Барнауле.

Освятить куличи можно и ночью, после последней, главной службы. Она начнется в 23:30, а с полуночи будет крестный ход.

Между тем в Иерусалиме в храме Воскресения Христова уже сошел благодатный огонь. С его приходом верующие встретили Пасху.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость