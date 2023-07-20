Барнаульцы определят, как будет выглядеть обновленный парк им. Ленина

Барнаульцы смогут повлиять на внешний вид парка им. Ленина, который победил в народном голосовании на благоустройство, сообщает мэрия.

Для этого горожанам предлагают заполнить анкету.

В ней барнаульцы должны будут ответить, какие в будущем парке будут зоны, объекты, развлечения, деревья и какой формат отдыха интересен горожанам.

Ответы будут принимать до 28 июля. Все данные - анонимны. Кроме того, в субботу 22 июля волонтеры проведут физический опрос на территории парка.

Результаты рассмотрят на стратегической сессии администрации города. А вот как выглядит парк сейчас.

Решения горожан лягут в основу будущего проекта благоустройства парка им. Ленина. Его должны представить до конца 2023 года.

Напомним, что за благоустройство зеленой зоны возле "Лесной сказки" проголосовали 11 тыс. барнаульцев. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году.

Ответить на вопросы о будущем наполнении парка можно по ссылке.

Ранее стало известно, что на правом берегу Барнаула разобьют парк с прудом, пляжным волейболом и йога-центром.