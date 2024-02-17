Барнаульцы недовольны разрушенным двором после вскрытия теплотрассы. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

Барнаульцы обратили внимание на раскуроченный двор после вскрытия теплотрассы.

Во дворе дома по адресу: ул. Профинтерна, 8, вскрывали участок подземной теплотрассы. Это привело к образованию кучи грунта и парения воздуха.

По словам жильцов, работники СГК проводили работы, однако проблема не исчезла.

При этом траншею засыпали мерзлым грунтом, а плиты перекрытия не уложили на место.

Горожане просят обратить внимание на данную проблему и уложить асфальт.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили огромные глыбы льда на тротуарах.

Жители опасаются, что через месяц на месте образуется огромное озеро.

Самое важное - в нашем Telegram-канале