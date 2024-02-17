Барнаульцы обратили внимание на раскуроченный двор после вскрытия теплотрассы.

Во дворе дома по адресу: ул. Профинтерна, 8, вскрывали участок подземной теплотрассы. Это привело к образованию кучи грунта и парения воздуха.
По словам жильцов, работники СГК проводили работы, однако проблема не исчезла.
При этом траншею засыпали мерзлым грунтом, а плиты перекрытия не уложили на место.
Горожане просят обратить внимание на данную проблему и уложить асфальт.
Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили огромные глыбы льда на тротуарах.
Жители опасаются, что через месяц на месте образуется огромное озеро.
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