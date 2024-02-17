19 февраля
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Жизнь

Барнаульцы обратили внимание на раскуроченный двор после вскрытия теплотрассы

Барнаульцы недовольны разрушенным двором после вскрытия теплотрассы. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

Барнаульцы обратили внимание на раскуроченный двор после вскрытия теплотрассы.
Барнаульцы обратили внимание на раскуроченный двор после вскрытия теплотрассы.
"ЧБ Барнаул"

Во дворе дома по адресу: ул. Профинтерна, 8, вскрывали участок подземной теплотрассы. Это привело к образованию кучи грунта и парения воздуха.

По словам жильцов, работники СГК проводили работы, однако проблема не исчезла.

При этом траншею засыпали мерзлым грунтом, а плиты перекрытия не уложили на место.

Горожане просят обратить внимание на данную проблему и уложить асфальт.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили огромные глыбы льда на тротуарах.

Жители опасаются, что через месяц на месте образуется огромное озеро.

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