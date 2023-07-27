Барнаульцы обратили внимание на огромные очереди в ГАИ

Жителей Барнаула возмутили огромные очереди в Госавтоинспекцию при постановке автомобиля на учет, передает Telegram-канал " В курсе 22 ".

Горожане жалуются, что им приходится приезжать рано утром, чтобы занять место в очереди у здания. При этом такая ситуация продолжается уже второй день.

В день дают всего 50 талонов, а желающих попасть в ведомство - 150-200 человек.

На кадрах от очевидцев заметно целую толпу возле в хода в здание. При этом люди продолжают прибывать.

В комментариях некоторые барнаульцы не согласились с возмущениями автора поста и предложили спокойно записаться через Госуслуги.

Другие же поддержали очевидца и предложили увеличить штат сотрудников, а также отметили, что один РЭО ГИБДД на город с населением 600 тыс. человек - это слишком мало.

Ранее рубцовчанин купил поддельные права, заметил ошибку и отнес в ГИБДД.