Барнаульцы обратили внимание на антисанитарию в продуктовом магазине.

Жители Барнаула пожаловались на грязные полы в магазине. Об этом сообщает Barnaul 22.

В продуктовом магазине по адресу ул. Бульвар 9 Января, 92 очень грязные полы. Горожанка отметила, что уборщица работает только до 16:00, а дальше начинается хаос.

При этом пол не только грязный, но и очень скользкий из-за большого скопления воды. Многие заметили, что сейчас такое во всех магазинах даже после пяти минут после уборки.

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