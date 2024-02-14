Барнаульцы обращают внимание на гололед возле автобусной остановки

После понижения температуры воздуха гололед снова сковал город. Однако песка на дорогах нет до сих пор.

Например, возле остановки "Аграрный университет" (пр. Красноармейский, 97) замерзла лужа. Читатели рекомендуют брать с собой коньки, потому что по-другому это место не пройти.

Ранее на гололед в Центральном районе обращали внимание барнаульцы. Очевидцы сообщали, что на ул. Партизанской, Челюскинцев и Молодежной, а также на пр. Красноармейском дороги не посыпают песком. Из-за этого ходить по городу очень сложно.

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