Барнаульцы обрадовались приезду стилиста Александра Рогова и пришли во всем красивом в ТРЦ Galaxy

Кто-то бежит с учебы, чтобы успеть встретиться с кумиром, а кто-то не верит своим глазам.
"Я сплю? Как! Правда? Я давно мечтала с вами встретиться", — восхищается жительница Барнаула.
Также многие отмечают мороз на улице и надеются, что это не испортит впечатления стилисту.
"У нас сегодня очень морозно, но надеемся, что наша любовь согреет вас", "Надеюсь, что Александр будет доволен мероприятием, и сильные морозы не испортят впечатления от любимого Барнаула", — пишут под постом.
Наш корреспондент не смог пропустить встречу и уже готовится фотографировать все самое интересное.
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Ранее стало известно, что в Барнаул прилетел стилист Александр Рогов.
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