19 февраля
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Жизнь

Барнаульцы обрадовались приезду стилиста Александра Рогова и пришли во всем красивом в ТРЦ Galaxy

В Барнаул приехал стилист Александ Рогов. Барнаульцы ждут не дождутся встречи с ним.

Александр Рогов.
Александр Рогов.
Пресс-служба телеканала СТС.

Кто-то бежит с учебы, чтобы успеть встретиться с кумиром, а кто-то не верит своим глазам.

"Я сплю? Как! Правда? Я давно мечтала с вами встретиться", — восхищается жительница Барнаула.

Также многие отмечают мороз на улице и надеются, что это не испортит впечатления стилисту.

"У нас сегодня очень морозно, но надеемся, что наша любовь согреет вас", "Надеюсь, что Александр будет доволен мероприятием, и сильные морозы не испортят впечатления от любимого Барнаула", — пишут под постом.

Наш корреспондент не смог пропустить встречу и уже готовится фотографировать все самое интересное.

Фото с мероприятия ждите сегодня на altapress.ru.

Ранее стало известно, что в Барнаул прилетел стилист Александр Рогов.

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