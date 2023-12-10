Барнаульцы обеспокоены вредным влиянием телевышек.

Горожанка отмечает, что вышки стоят по адресу ул. Сельскохозяйственная.
Женщина опасается за свое здоровье, ведь живет она на восьмом этаже прямо под источником связи.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на потопы в квартирах.
Жительница Барнаула обеспокоена тем, что на их доме установлено четыре вышки связи, сообщает «Барнаул 22».
Горожанка отмечает, что вышки стоят по адресу ул. Сельскохозяйственная.
Женщина опасается за свое здоровье, ведь живет она на восьмом этаже прямо под источником связи.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на потопы в квартирах.
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