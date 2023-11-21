Барнаульцы недоумевают, что делать с «убитыми» крышами после урагана.

Горожанка отмечает, что через неделю уже зима, а с такой крашей будет очень холодно.
Отмечается, что все жильцы дома в шоке.
Ранее сообщалось, что барнаульцы пожаловались на неуступающих места в транспорте мужчин.
Жительница Барнаула жалуется на ободранную кровлю дома по адресу ул, Георгия Исакова, 219. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».
Горожанка отмечает, что через неделю уже зима, а с такой крашей будет очень холодно.
Отмечается, что все жильцы дома в шоке.
Ранее сообщалось, что барнаульцы пожаловались на неуступающих места в транспорте мужчин.
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