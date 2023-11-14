16 ноября
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Жизнь

Барнаульцы не могут достучаться до интернет-провайдера и восстановить себе хорошую сеть

Жительница Барнаула жалуется на компанию 1Телеком, которая уже несколько дней обещает устранить неполадки с интернетом, сообщает Barnaul 22.

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С девятого ноября у клиентов компании нет соединения с интернетом. Оператор пояснила, что на линии произошла поломка и в скором времени все починят.

Однако на сегодняшний день у людей до сих пор нет интернета. В компании поясняют, что у них всего один мастер, и он не успевает ездить по всем объектам.

По словам горожанки, директор компании не хочет выходить на связь и скрывается от клиентов. А операторы отвечают, что в их компетенцию не входит устранять обрывы.

Ранее сообщалось, что в российских вузах начали готовить медиаполицейских.

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