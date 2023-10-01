Барнаульцы-миллионеры, бараны, грибное сафари — С'est La Vie. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 октября.

Главное за день в Алтайском крае.

Накануне в Барнауле прошла традиционная осенняя ярмарка. Неугомонные финансисты тут же подсчитали, на сколько миллионов закупились горожане на нескольких торговых площадках. Выяснилось, что щедрые барнаульцы потратили 3,4 млн рублей.

Грибное сафари намерены организовать на Алтае. Многие хотят отправиться за грибами в сопровождении профессионалов. Правда, от местных клиентов пока запросов не поступало, но перспективы есть, отметили представители туротрасли Алтайского края. Дело в том в том, что жители региона ходят в лес самостоятельно. А региону необходимо прославиться как грибной край — чтобы сюда приезжали грибники из европейской части страны.

Началась пора ночных заморозков. Так, ночью 2 октября в Алтайском крае ожидаются ощутимые заморозки. Так в регионе минусовая температура составит три градуса в регионе, в Барнауле — от ноля до минус 2.

И о баранах. В Павловском районе Алтайского края произошло ДТП — водитель КамАЗа сбил стадо баранов. Водитель пытался избежать столкновения. Тщетно. От удара животных разбросало на обочине дороги.

О российской национальной валюте. По прогнозам экспертов, в конце октября доллар начнет торговаться за 105 рублей. Хотя в начале октября курс будет колебаться около 97 рублей за доллар. С'est La Vie.