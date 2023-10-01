3 октября
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Жизнь

Барнаульцы-миллионеры, бараны, грибное сафари — С'est La Vie. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Накануне в Барнауле прошла традиционная осенняя ярмарка. Неугомонные финансисты тут же подсчитали, на сколько миллионов закупились горожане на нескольких торговых площадках. Выяснилось, что щедрые барнаульцы потратили 3,4 млн рублей.
  • Грибное сафари намерены организовать на Алтае. Многие хотят отправиться за грибами в сопровождении профессионалов. Правда, от местных клиентов пока запросов не поступало, но перспективы есть, отметили представители туротрасли Алтайского края. Дело в том в том, что жители региона ходят в лес самостоятельно. А региону необходимо прославиться как грибной край — чтобы сюда приезжали грибники из европейской части страны.
  • Началась пора ночных заморозков. Так, ночью 2 октября в Алтайском крае ожидаются ощутимые заморозки. Так в регионе минусовая температура составит три градуса в регионе, в Барнауле — от ноля до минус 2.
  • И о баранах. В Павловском районе Алтайского края произошло ДТП — водитель КамАЗа сбил стадо баранов. Водитель пытался избежать столкновения. Тщетно. От удара животных разбросало на обочине дороги.

О российской национальной валюте. По прогнозам экспертов, в конце октября доллар начнет торговаться за 105 рублей. Хотя в начале октября курс будет колебаться около 97 рублей за доллар. С'est La Vie.

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