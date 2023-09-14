Барнаульцы бросились продавать устаревшие iPhone. Сколько стоят б/у модели и чем они отличаются от магазинных

За сколько продают iPhone 12 в Барнауле с рук
Три года назад вышел iPhone 12. Apple до сих пор поддерживает его операционную систему, однако барнаульцы уже не хотят ходить с телефоном, который вышел в начале 20-х.
iPhone 12 в среднем стоит 42 тыс. рублей в идеальном состоянии, без сколов и царапин, с емкостью батареи больше 85%.
Цена зависит еще и от размера памяти. Есть три варианта: 64, 128 и 256 Гб. Как раз iPhone 12 128 Гб и стоит 42 тыс. рублей.
iPhone 12 mini продают в среднем за 36,5 тыс. рублей. Мы нашли модель 12 mini с емкость 95% и 256 Гб за 39,5 тыс. рублей.
Есть модели и подороже.
iPhone 12 Pro 128 Гб продают в среднем за 57 тыс. рублей. Другие объемы памяти - 256 и 512 Гб.
Причем iPhone 12 Pro 512Гб не частый гость на сайтах объявлений в Барнауле. Мы нашли всего восемь.
iPhone 12 Pro Max будет стоить примерно на 9-10 тыс. рублей больше, чем Pro. Мы нашли объявления, в котором его продают за 68 тыс. рублей.
Так как телефон вышел относительно недавно, объем памяти еще достаточно большой у всех моделей. Зависит еще и от того, как часто им пользовались. Но эту модель можно найти и в магазине. Там цены уже другие.
Всего объявлений о продаже б/у iPhone 12 в Барнауле - 1246.
За сколько продают iPhone 13 в Барнауле с рук
Тринадцатый айфон помоложе. А значит - подороже, посвежее и поновее. Продают его значительно меньше, чем предыдущую модель. Всего 414 объявлений.
Простой iPhone 13 в идеальном состоянии с минимальным объемом памяти в 128 Гб, без сколов и царапин, без замен экрана, стекол и чего угодно еще стоит в среднем 58,5 тыс. рублей.
При этом на таких объявлениях пишут "рыночная цена".
Самый дорогой iPhone 13 512Гб в Барнауле продают за 75 тыс. рублей с рук.
Модель размером меньше - iPhone 13 mini в Барнауле почти не продают. За вчерашний день появилось только два объявления. В одном айфон стоит 42, тыс. рублей, во втором - 49 тыс. рублей.
Причем цвет, наполнение, количество "чехлов в подарок" одинаковые.
Объемы памяти у iPhone 13 и 13 mini: 128, 256 и 512 Гб.
Большие iPhone 13 Pro у барнаульцев популярны. Мы нашли больше сотни объявлений.
Средняя цена за iPhone 13 Pro 128 Гб - 72,5 тыс. рублей. Напоминаем, что это цена за телефоны, уже бывшие в использовании.
К уже стандартным размера памяти добавляется самый большой - 1 Тб. В Барнауле мы нашли всего одно объявление с этим телефоном.
Стоит iPhone 13 Pro 1 Тб - 90 тыс. рублей. Указано, что он не был в ремонте, не вскрывался, емкость батареи 100%.
Почти с витрины.
iPhone 13 Pro 128 Гб продают за 70 тыс. рублей. Остальные размеры памяти будут дороже.
iPhone 13 Pro Max 1 Тб с рук никто не продает. А магазины отдают его за 98 тыс. рублей. Идеальное состояние, высокая емкость батареи, все цвета.
iPhone 13 Pro Max 128 Гб продают за 78 тыс. рублей. А размеры 256 и 512 Гб в "магазинном" состоянии стоят уже более 80 тыс. рублей.
За сколько продают iPhone 14 в Барнауле с рук
Эта модель вышла в прошлом году. Всего в городе 548 объявлений со всеми моделями iPhone 14.
Обычный iPhone 14 с минимальным размером памяти 128Гб и высокой емкостью батареи (другую ожидать не придется, любому телефону этой модели не более года) стоит 74,4 тыс рублей. Чуть больше, чем iPhone 13 Pro.
iPhone 14 512 Гб в Барнауле вообще не продают.
Зато есть 32 объявления о продаже iPhone 14 Plus. Однако они уже довольно старые, после анонса iPhone 15 никто не захотел меняться.
Можно найти телефон как за 69,9 тыс. рублей, так и за более 80 тыс. рублей.
iPhone 14 Pro - первый, цена которого выскочила за 100 тыс. рублей.
iPhone 14 Pro 128 Гб стоит 89,9 тыс. рублей. А с размером памяти 245 Гб - от 101 до 109 тыс. рублей.
iPhone 14 Pro 1 Тб продают двое. За 146 тыс. рублей. Выставили объявления неделю назад.
Самый дорогой iPhone, который мы можем найти на сайте объявлений - iPhone 14 Pro Max 1 Тб.
Однако с рук их не продает никто.
Ранее стало известно, что пользователям новых iPhone придется докупить шнур за 12 тыс. рублей ради быстрой зарядки.
Также мы писали, как выглядят новые iPhone и сколько они стоят.