Барнаульцы беспокоятся, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию

Горожане интересуются, почему на маршрутах все еще нет новых трамваев, сообщает " Черное и Белое Барнаул ".

Жители недовольны курящими во время движения водителями. По словам очевидцев, из-за этого в салоне трамвая невозможно дышать.

В комментариях к записи также написали, что двери у некоторых трамваев не закрываются и внутри становится холодно, особенно в морозы. Многие спрашивают, когда на замену уже приедут новые трамваи.

Пот этом известно, что транспорт уже стоит в депо №3. Министр транспорта региона Антон Воронов рассказывал, что белорусские трамваи запустят в конце декабря.

Уже середина.

Ранее схема трамвайных маршрутов изменилась в морозный день в Барнауле.