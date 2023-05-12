13 мая
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Жизнь

Барнаульцы активно агитируют за появление парка на месте пустыря и обеспокоены застройкой

Инициативная группа барнаульцев, которая уже несколько месяцев выступает за создание парка на пустыре за ТЦ "Европа", направила письмо губернатору Алтайского края.

Артем Зайда.
Артем Зайда.
Предоставлено altapress.ru.

Неравнодушные жители города обратились к Виктору Томенко от лица горожан, которые мечтают о благоустроенном парке между Павловским трактом, ул. Взлетной и ул. Малахова.

По их словам, территория пользуется популярностью у местных жителей - с каждым годом на прогулки туда приходит все больше людей, поскольку жилья вокруг становится больше. А других зеленых зон поблизости нет - все далеко.

Где находится овраг.
Где находится овраг.

Как отмечают члены инициативной группы, жители близлежащих микрорайонов тепло приняли их идею о благоустройстве. Многие предлагают и оказывают помощь.

В качестве аргумента инициаторы приводят опросы в соцсетях: результаты показывают, что подавляющему большинству людей нужен парк. Тем более, что это историческое место - бывший аэродром.

Однако криминогенная обстановка на пустыре ухудшается - овраг стал стихийной свалкой мусора, в том числе строительного.

Край оврага за &quot;Европой&quot;.
Край оврага за "Европой".
Анна Зайкова.

Кроме того, жители Барнаула обеспокоены сокращением свободной территории: вокруг уплотняется застройка, что, в свою очередь, "негативно влияет на дорожную и экологическую обстановку района".

Губернатору вспоминают возрождение парковой культуры в городе несколько лет назад и просят поспособствовать с обустройством еще одной зеленой зоны.

Кстати, недавно "Вести Алтай" сообщали, что неравнодушный барнаулец помог купить инвентарь для предстоящего субботника на пустыре. Уборка состоится уже завтра, 13 мая, в 14:00.

Администрация предоставит мешки и перчатки, но дополнительную пару лучше взять с собой.

Ранее барнаульские девятиклассники из 132 школы придумали концепцию будущего парка - altapress.ru узнал о проекте поподробнее.

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