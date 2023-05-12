Барнаульцы активно агитируют за появление парка на месте пустыря и обеспокоены застройкой

Инициативная группа барнаульцев, которая уже несколько месяцев выступает за создание парка на пустыре за ТЦ "Европа", направила письмо губернатору Алтайского края.

Неравнодушные жители города обратились к Виктору Томенко от лица горожан, которые мечтают о благоустроенном парке между Павловским трактом, ул. Взлетной и ул. Малахова.

По их словам, территория пользуется популярностью у местных жителей - с каждым годом на прогулки туда приходит все больше людей, поскольку жилья вокруг становится больше. А других зеленых зон поблизости нет - все далеко.

Где находится овраг.

Как отмечают члены инициативной группы, жители близлежащих микрорайонов тепло приняли их идею о благоустройстве. Многие предлагают и оказывают помощь.

В качестве аргумента инициаторы приводят опросы в соцсетях: результаты показывают, что подавляющему большинству людей нужен парк. Тем более, что это историческое место - бывший аэродром.

Однако криминогенная обстановка на пустыре ухудшается - овраг стал стихийной свалкой мусора, в том числе строительного.

Край оврага за "Европой". Анна Зайкова.

Кроме того, жители Барнаула обеспокоены сокращением свободной территории: вокруг уплотняется застройка, что, в свою очередь, "негативно влияет на дорожную и экологическую обстановку района".

Губернатору вспоминают возрождение парковой культуры в городе несколько лет назад и просят поспособствовать с обустройством еще одной зеленой зоны.

Кстати, недавно "Вести Алтай" сообщали, что неравнодушный барнаулец помог купить инвентарь для предстоящего субботника на пустыре. Уборка состоится уже завтра, 13 мая, в 14:00.

Администрация предоставит мешки и перчатки, но дополнительную пару лучше взять с собой.

Ранее барнаульские девятиклассники из 132 школы придумали концепцию будущего парка - altapress.ru узнал о проекте поподробнее.