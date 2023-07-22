Барнаульцев зовут на две бесплатные экскурсии по нашумевшей выставке "Сибирь — XIII"

В Барнауле последнюю неделю работает художественная выставка "Сибирь — XIII", открытие которой вызвало ажиотаж. По последним подсчетам волонтеров, на выставке побывали уже почти 20 тыс. посетителей. 22 и 23 июля в "Титов Арене" проведут бесплатные экскурсии по экспозиции — принять участие в них может каждый желающий.