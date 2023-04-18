Соответствующее поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Мэр Барнаула, в свою очередь, поручил выделить дополнительные средства и транспорт.
Так, 25 апреля с 7:00 утра до 18:00 вечера барнаульцы смогут бесплатно проехать до кладбищ по следующим направлениям:
- до Михайловского — автобусами с конечной остановки «Микрорайон Урожайный»;
- до Гоньбинского — на автобусах от остановки «Гипермаркет Алтай»;
- до Власихинского — на автобусах с остановки «Площадь Текстильщиков» и на трамваях с Малаховского кольца до депо № 3;
- до Черницкого — автобусами с остановки пункта «Кордон» и на трамвае с депо № 1 до «Кордона».
На данный момент формируют интервал движения и количество работающего на линии транспорта.
Также горожане смогут добраться до кладбищ на обычных регулярных маршрутах:
- до Михайловского — 117э;
- до Гоньбинского — 25, 32;
- до Власихинского — 75, 23;
- до Черницкого — 108, 104ю.
Ранее в Барнауле начали готовить кладбища к Родительскому дню. В подготовку входит приведение в порядок проездов, контейнеров для мусора и ограждений. На муниципальных могильниках занимаются противопожарной опашкой. Также территории обрабатывают от клеща.