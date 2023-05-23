Барнаульцев возмутило поведение посетителей в парке "Изумрудный"

Выпившие посетители парка "Изумрудный" поздним вечером стали ломать лавочку и купаться в пруду, передает Telegram-канал " В курсе 22 ".

По словам одного из очевидцев, кто-то из компании уронил телефон между досок лавочки.

Подвыпившие барнаульцы нашли выход: вырвали знак и попытались поддеть доски, подсвечивая себе фонариками.

Неравнодушные отдыхающие парка сообщили о вандализме охраннику.

Другой же горожанин и вовсе решил искупаться в обновленном пруду, что делать запрещено.

Барнаулец купается в пруду в "Изумрудном". "В курсе 22"

Барнаульцы жалуются, что подобные инциденты мешают отдыху в парке. А также задаются вопросом, как обстоят дела с охраной территории.

Ранее корреспондент altapress.ru побывала в обновленном парке "Изумрудный" и показала, как барнаульцы проводят жаркие майские праздники.