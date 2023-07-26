27 июля
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Жизнь

Барнаульцев приглашают на уборку мусора, а взамен - бесплатный StandUp-концерт

Участники клуба StandUp Altai приглашают барнаульцев на экологическую акцию 30 июля, но не за просто так.

Метла, веник.
Метла, веник.
pixabay.com

Горожанам предлагают провести совместную уборку у реки Пивоварки в районе ул. Силикатной, 22.

В организации также участвует добровольческий отряд "Чистый край Алтай".

Взамен все, кто внесет вклад в очистку города, смогут посетить бесплатный стендап-концерт.

Организаторы по необходимости предоставят инвентарь, но рекомендуют по возможности принести с собой резиновые сапоги и прочие необходимые для уборки вещи.

Начало экоакции - 30 июля в 14:00. Участие - только с 18 лет.

Все вопросы можно задать в личных сообщениях одного из организаторов.

Ранее барнаульский Ковш очистил от мусора городской экоотряд.

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