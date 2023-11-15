Барнаульцев бесплатно доставят на экскурсию в заказник "Лебединый"

Бесплатный трансфер из Барнаула на озеро Светлое организуют в течение трех дней — с 1 по 3 декабря, сообщает администрация Барнаула.

В заказник «Лебединый» поедет пять автобусов. Отмечается, что на них смогут приехать почти 250 человек.

Автобус поедет из Барнаула около 9:00, а вернется в город ориентировочно к 18:00.

На озере Светлом вход в заказник туристы должны будут оплатить самостоятельно. Билет на стоит 100 рублей на человека.

На данный момент запись уже закрыта, однако если появятся свободные места, то организатор сразу об этом сообщит.

Ранее стало известно, что в Барнауле пройдет фестиваль в честь начала зимнего туристического сезона.