Барнаульцам вновь отключили воду

На данный момент специалисты уже на месте.
Информация по срокам отключения ресурсов неизвестна.
Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.
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Сегодня, 29 декабря, на ул. Георгия Исакова, 213 появился дефект на тепловой сети. Об этом сообщает СГК.
На данный момент специалисты уже на месте.
Информация по срокам отключения ресурсов неизвестна.
Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.
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