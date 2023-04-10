Барнаульцам предлагают очистить от мусора будущий парк за «Европой»

Субботник на пустыре за ТРЦ «Европа» проведут 22 апреля в 14:00, сообщает инициативная группа Вконтакте.

По словам организаторов, администрация предоставит мешки, инвентарь для уборки и перчатки.

Хотя последнее лучше взять с собой — на всякий случай, уточняют в сообществе.

Сбор всех желающих помочь будет у входа на пустырь со стороны мойки самообслуживания на парковке ТРЦ «Европа».

Это будет уже третья уборка оврага за полгода. Кроме того, будущей зеленой зоне уже придумывают названия — в группе проводят опрос.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские школьники придумали обратить яму за «Европой» в парк.