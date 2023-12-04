Барнаульцам предлагают купить ель на Новый год за сотни тыс. рублей

Как оказалось, искусственную елку купить проще, чем настоящую. Они обойдутся, как минимум, дешевле.

"Толк" сообщает, что продавцы предлагают не только искусственные, но и настоящие ели. Но цена на них, мягко говоря, кусается и может достигать 200 тыс. рублей.

В Первомайском районе, например, продают живую голубую ель за 100 тыс. рублей. Но отмечается, что дерево можно использовать для украшения скверов, в парков или же аллей.

В Барнауле найдена елка на 100 тыс. рублей дороже. Семиметровое дерево можно купить за 200 тыс. рублей для украшения новогоднего праздника, но продавец может помочь с доставкой.

Искусственная елка не так бьет по карману. Ее можно приобрести и за 7 тыс. рублей, и за 10 тыс. рублей, и за 20 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае начали устанавливать ели.