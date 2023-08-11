12 августа
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Жизнь

Барнаульцам насчитали лишний миллион в квитанциях за отопление

Перерасчет сделали жителям Железнодорожного района - итого излишки вышли более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

В ноябре 2022 года 11 управляющих компаний передали в ресурсоснабжающую организацию показания за период с 17 по 24 ноября, в то время как должны были передать за период с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего.

В итоге жители 235 домов получили квитанции за отопление с расчетом по новому, более высокому тарифу, который вступил в силу с 1 декабря.

Прокуратура внесла представления управляющим компаниям. Гражданам сделали перерасчет.

Ранее барнаульцы получили крупные счета за отопление в июньскую жару.

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