Барнаульцам насчитали лишний миллион в квитанциях за отопление

В ноябре 2022 года 11 управляющих компаний передали в ресурсоснабжающую организацию показания за период с 17 по 24 ноября, в то время как должны были передать за период с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего.

В итоге жители 235 домов получили квитанции за отопление с расчетом по новому, более высокому тарифу, который вступил в силу с 1 декабря.

Прокуратура внесла представления управляющим компаниям. Гражданам сделали перерасчет.

Ранее барнаульцы получили крупные счета за отопление в июньскую жару.