8 октября
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Жизнь

Барнаульскую активистку Марию Пономаренко отправили в ШИЗО за плохое поведение

Марию Пономаренко, отбывающую наказание за фейки о российской армии, отправили в ШИЗО.

Мария Пономаренко.
Мария Пономаренко.
Анна Зайкова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пономаренко почувствовала себя нехорошо. У нее был обморок, а затем она прилегла отдохнуть. Медпомощь ей якобы не оказали, а за нарушение распорядка отправили в изолятор.

В региональном УФСИН это опровергли, сообщив, что Пономаренко отправили в ШИЗО из-за плохого поведения и скандалов.

В некоторых источниках говорилось, что в колонии у осужденной нет теплой одежды, всюду грязь и антисанитария. С этим в УФСИН тоже не согласились.

"В ходе проверок колонии санитарной службой МСЧ-22 ФСИН России нарушений выявлено не было", – добавили в учреждении.

Ранее Пономаренко заявляла, что ее избили врачи в бийском СИЗО-2.

Почитать о деле Марии Пономаренко можно в нашем материале.

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