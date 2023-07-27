28 июля
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Жизнь

Барнаульский зоопарк показал очаровательных спящих тигрят и пригласил горожан на праздник

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" поделился кадрами спящих тигрят и пригласил всех желающих на Праздник тигра, который состоится 29 июля.

Тигрята.
Тигрята.
"Лесная сказка"

Напомним, малыши-тигрята родились в зоопарке в апреле, на Пасху.

А спустя месяц сотрудники зверинца показали первые шаги этих крох.

Сейчас тигрята уже большие, но от этого не менее умилительны.

Увидеть их в живую, а заодно посмотреть на показательное кормление тигров на специальном празднике, который пройдет в зоопарке 29 июля, в субботу.

Помимо кормления, гостей ожидают игровая программа-квест и две экскурсии - "Тигриные истории" и "Полосатый рейс".

Начало праздника - в 12:00 дня. Всем посетителям в костюме тигра обещают подарок.

Ранее сообщалось, что котенок пумы из Барнаула поедет в новосибирский зоопарк.

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