Барнаульский зоопарк показал, как верблюды играют в песке

Горбатые улеглись на песок и стали чесаться. Известно, что один из верблюдов - самка Вика, а второй - самец Мартик.
Вечером 7 июля в зоопарке продет праздник в честь Ивана Купала.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал видео с верблюдами, которые нежатся на солнышке в песке и играют.
Горбатые улеглись на песок и стали чесаться. Известно, что один из верблюдов - самка Вика, а второй - самец Мартик.
Вечером 7 июля в зоопарке продет праздник в честь Ивана Купала.
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