Барнаульский водоканал приступил к благоустройству территорий после ремонтных работ

Каждую весну мы проводим подобные работы — зимой из-за нашего климата восстанавливать благоустройство сразу невозможно. Погода ещё не позволяет укладывать асфальт и засеивать газоны — для этого необходимо установление температуры воздуха, превышающей 10 градусов тепла, но уже сейчас мы проводим отсыпку щебнем, где это необходимо, — пояснил директор по производству Дмитрий Власов.
Все работы проводятся по графикам, согласованным с районными администрациями.
Поэтому если в вашем дворе водоканал проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено — не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок. В первую очередь работы проводятся в местах с наибольшей проходимостью жителей и транспорта, — добавил Дмитрий Власов.
Справка: по состоянию на 5 апреля барнаульским водоканалом открыто 107 ордеров. До конца июня 2023 года благоустройство будет восстановлено в полном объёме.