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Жизнь

Барнаульский водоканал приступил к благоустройству территорий после ремонтных работ

«Росводоканал Барнаул» приступил к благоустройству территорий, на которых проводились плановые и неотложные ремонтные работы в осенне-зимний период. Речь идёт о восстановлении дорожного полотна, бордюров, а также газонов.

«Росводоканал Барнаул» приступил к благоустройству территорий, на которых проводились плановые и неотложные ремонтные работы в осенне-зимний период.
«Росводоканал Барнаул» приступил к благоустройству территорий, на которых проводились плановые и неотложные ремонтные работы в осенне-зимний период.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Каждую весну мы проводим подобные работы — зимой из-за нашего климата восстанавливать благоустройство сразу невозможно. Погода ещё не позволяет укладывать асфальт и засеивать газоны — для этого необходимо установление температуры воздуха, превышающей 10 градусов тепла, но уже сейчас мы проводим отсыпку щебнем, где это необходимо, — пояснил директор по производству Дмитрий Власов.

Все работы проводятся по графикам, согласованным с районными администрациями.

Поэтому если в вашем дворе водоканал проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено — не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок. В первую очередь работы проводятся в местах с наибольшей проходимостью жителей и транспорта, — добавил Дмитрий Власов.

Справка: по состоянию на 5 апреля барнаульским водоканалом открыто 107 ордеров. До конца июня 2023 года благоустройство будет восстановлено в полном объёме.

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