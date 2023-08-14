Барнаульский пенсионер накопил миллион и решил его "подарить"

Пенсионеру позвонил псевдополицейский и сообщил, что кто-то пытается через оформленную доверенность взять кредит и снять со счета все накопления.
Чтобы спасти деньги и предотвратить займ, нужно получить кредит лично.
Далее барнаульскому пенсионеру позвонил якобы сотрудник банка, который рассказывал алгоритм действий, которые нужно выполнить.
Как стало известно, с пенсионера «вытянули» 1,17 млн рублей накопленных средств и 200 тыс. рублей, которые он занял.
Ранее под предлогом продления сим-карты мошенники повесили кредит на барнаульца.