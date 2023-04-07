Барнаульский дальнобойщик уже неделю живет под Екатеринбургом в сломанной фуре

Дальнобойщик из Барнаула застрял на екатеринбургской кольцевой автодороге. На пути его фура вышла из строя, и водитель оказался в безвыходном положении. Об этом сообщает E1.ru.

Василий вез груз в Асбест, а после отправился в Первоуральск. Но до города он не доехал — внезапно сломалась машина. По словам водителя, отказала топливная система и вышел из строя насос.

Василий не растерялся и связался с местным сервисом. Специалисты забрали сломанную технику и заказали необходимые запчасти. Однако полного ремонта пришлось ждать. Так Василий живет в ожидании больше недели.

Дальнобойщик застрял на правой полосе транзитной дороги без возможности съехать на обочину. В запасе у него оказались чай, кофе и сигареты. В несколько километрах нашелся продуктовый магазин.

Несколько добрых людей помогли дальнобойщику. Один привез воды, другой — домашней еды в контейнере. Однако нашлись и те, кто решил поживиться на чужой беде.

Жулики пытались взять денег с Василия, якобы за «дорогу». Однако у водителя не оказалось ничего ценного для бандитов. Даже солярки в баке машины.

«Как только отремонтированную запчасть привезут, я смогу сам установить ее обратно на машину. Если все пойдет по плану, двинусь в путь уже завтра или послезавтра», — рассказывает Василий.

Дальнобойщиком мужчина трудится уже 21 год. Однако машина все чаще стала его подводить. Его Mercedes далеко не новый, он был выпущен еще в 1999 году.