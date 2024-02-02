5 февраля
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Жизнь

Барнаульских перевозчиков оштрафовали за срыв расписания автобусов

На конечных остановках Барнаула провели проверки с участием городского комитета по дорожному хозяйству и полиции. Об этом сообщает «Банксфанкс».

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

В мэрии рассказали, что в ходе проверки выявили несколько нарушений, в том числе несоблюдение графиков. Часть перевозчиков оштрафовали.

Всего под проверку попали 12 маршрутов: № 1, 6, 18, 29, 38, 41, 47, 54, 58, 60, 75, 80. При этом нарушения выявили на шести маршрутах.

Чиновники уделили особое внимание срыву вечерник рейсов. Перевозчикам направили пять претензий и семь требований об уплате штрафов.

Ранее сообщалось, что барнаульцы снова сообщают о неисправности белорусских трамваев.

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