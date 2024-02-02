Барнаульских перевозчиков оштрафовали за срыв расписания автобусов

В мэрии рассказали, что в ходе проверки выявили несколько нарушений, в том числе несоблюдение графиков. Часть перевозчиков оштрафовали.
Всего под проверку попали 12 маршрутов: № 1, 6, 18, 29, 38, 41, 47, 54, 58, 60, 75, 80. При этом нарушения выявили на шести маршрутах.
Чиновники уделили особое внимание срыву вечерник рейсов. Перевозчикам направили пять претензий и семь требований об уплате штрафов.
Ранее сообщалось, что барнаульцы снова сообщают о неисправности белорусских трамваев.
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