Барнаульские студенты сразились с командой водоканала в интеллектуальной игре

Интеллектуальный квиз на тему воды проходит во всех городах присутствия Росводоканала. По итогам игр в каждом городе будет определена команда-победитель, которая примет участие в итоговом состязании. Победители финального этапа отправятся на слет Советов молодых специалистов предприятий группы компаний Росводоканал в Москву, — рассказала директор по персоналу Росводоканал Барнаул Елена Кулешова .

В барнаульском этапе квиза приняли участие команды из Алтайского государственного технического университета, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, Алтайского транспортного техникума. Вне конкурса ответила на вопросы и команда барнаульского водоканала.

О своем карьерном пути собравшимся рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

Я учился в сузе на сварщика. И в Политех на факультет водоснабжения и водоотведения попал почти случайно — за компанию с другом принял участие в конкурсе и поступил. Почти сразу после получения диплома в 2000 году устроился специалистом в водоканал на очистные сооружения. Работал, трудился, получал знания и опыт. Это дало плоды и, пройдя серьезный карьерный путь, в 2020 году стал генеральным директором. Учитесь, развивайтесь — и у вас всё получится!, — напутствовал Андрей Сергеевич.