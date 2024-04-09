10 апреля
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Жизнь

Барнаульские студенты сразились с командой водоканала в интеллектуальной игре

В Барнауле прошла интеллектуальная игра для учащихся средних и высших учебных заведений. Организатором выступил Росводоканал Барнаул. Квиз стал одним из этапов большого проекта «На волне РВК» группы компаний Росводоканал.

В Барнауле прошла интеллектуальная игра для учащихся средних и высших учебных заведений.
В Барнауле прошла интеллектуальная игра для учащихся средних и высших учебных заведений.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Интеллектуальный квиз на тему воды проходит во всех городах присутствия Росводоканала. По итогам игр в каждом городе будет определена команда-победитель, которая примет участие в итоговом состязании. Победители финального этапа отправятся на слет Советов молодых специалистов предприятий группы компаний Росводоканал в Москву, — рассказала директор по персоналу Росводоканал Барнаул Елена Кулешова.

В барнаульском этапе квиза приняли участие команды из Алтайского государственного технического университета, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, Алтайского транспортного техникума. Вне конкурса ответила на вопросы и команда барнаульского водоканала.

О своем карьерном пути собравшимся рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

Я учился в сузе на сварщика. И в Политех на факультет водоснабжения и водоотведения попал почти случайно — за компанию с другом принял участие в конкурсе и поступил. Почти сразу после получения диплома в 2000 году устроился специалистом в водоканал на очистные сооружения. Работал, трудился, получал знания и опыт. Это дало плоды и, пройдя серьезный карьерный путь, в 2020 году стал генеральным директором. Учитесь, развивайтесь — и у вас всё получится!, — напутствовал Андрей Сергеевич.

Победителями барнаульского этапа квиза стала команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

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