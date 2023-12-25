Барнаулец возмущен, что водители не пропускают пешеходов в положенных местах

Горожанин отмечает, что водитель "пролетел" через пешеходный переход.
К счастью, подросток не стал бежать, а сначала дождался, пока все машины остановятся.
Ранее сообщалось, что дети упали со строящейся горки и получили серьезные переломы.
Накануне на Павловский тракте водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу. Об этом сообщает "В курсе 22".
Горожанин отмечает, что водитель "пролетел" через пешеходный переход.
К счастью, подросток не стал бежать, а сначала дождался, пока все машины остановятся.
Ранее сообщалось, что дети упали со строящейся горки и получили серьезные переломы.
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