16 ноября
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Жизнь

Барнаулец получил 11 лет за убийство возлюбленного бывшей девушки

В Барнауле вынесли приговор по делу лета 2022 года.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", летом 2022 года мать убитого 22-летнего парня обратилась в правоохранительные органы, так как сын долго не выходил на связь.

По ее словам парень уехал в столицу Алтайского края к девушке, с которой познакомился в интернете и планировал построить совместную жизнь.

Как оказалось, девушка познакомила нового парня с бывшим молодым человеком, он и является подсудимым по делу. Ревнивец пригласил нового друга на велопрогулку, где и нанес погибшему множественные ножевые ранения. Тело обвиняемый спрятал в траве.

Помимо этого, преступник взял у убитого его телефон и ключи от съемной квартиры, проник в нее и вынес его личные вещи. Подсудимый пытался скрыть убийство, выдавая его за безвестное исчезновение.

Кроме кражи личных вещей, парень украл деньги со счета погибшего и с личного телефона переписывался с девушкой, оскорбляя ее от имени убитого.

На суде обвиняемый во всем признался, но отметил, что потерпевший первый напал на него с ножом. Суд посчитал представленные государственным обвинителем доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее на Алтае пенсионер убил жену из-за включенного телевизора.

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