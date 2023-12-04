5 декабря
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Жизнь

Барнаулец не выплатил алименты, но купил грузовик для работы

Это не помогло избежать ареста. Грузовой фургон тоже арестовали.

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Как сообщает региональная ФССП, мужчина уклонялся от уплаты алиментов в отношение своего 13-летнего сына. Однако, после наказания в виде 20 часов обязательных работ, он нашел официальную работу.

Как оказалось, деньги у 45-летнего барнаульца были, но вместо того, чтобы погасить долг 135 тыс. рублей, он купил грузовик ГАЗ-270701 2004 года выпуска.

В ведомстве рассказали, что если уклонист не вспомнит об ответственности, автомобиль изымут.

Ранее в Госдуме предложили установить минимальный неснижаемый порог алиментов.

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