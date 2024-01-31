Барнаулец хочет осветить ситуацию, которая из раза в раз происходит на оживленном дорожном участке

Житель Барнаула пожаловался, что на одном из перекрестков идет нескончаемый поток машин. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

На перекрестке двух улиц — Дальняя и Новосибирская — автомобили нескончаемо идут от ул. Трактовой в сторону ул. Новосибирской.

Дело в том, что выехать от ул. Инициативной в сторону ул. Трактовой иногда невозможно. Из-за сплошного потока никто никого не пропускает.

Однако если появляется просвет, то на встречном потоке автомобилисты специально прибавляют газ и выкручивают руль, пытаясь "проучить". При этом они провоцируют аварию.

Барнаулец замечает, что это становится большой проблемой.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров.

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