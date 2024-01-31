1 февраля
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Жизнь

Барнаулец хочет осветить ситуацию, которая из раза в раз происходит на оживленном дорожном участке

Житель Барнаула пожаловался, что на одном из перекрестков идет нескончаемый поток машин. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

Проблема на дороге.
Проблема на дороге.
"ЧБ Барнаул"

На перекрестке двух улиц — Дальняя и Новосибирская — автомобили нескончаемо идут от ул. Трактовой в сторону ул. Новосибирской.

Дело в том, что выехать от ул. Инициативной в сторону ул. Трактовой иногда невозможно. Из-за сплошного потока никто никого не пропускает.

Однако если появляется просвет, то на встречном потоке автомобилисты специально прибавляют газ и выкручивают руль, пытаясь "проучить". При этом они провоцируют аварию.

Барнаулец замечает, что это становится большой проблемой.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров.

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