Барнаул или Мурино: горожане жалуются на очереди в автобус

На остановках столпился народ. Когда автобус подъехал, люди начали вставать в большую очередь, чтобы в него попасть. Причем зайти внутрь удается не всем, приходится ждать следующий. И так далее.

Тем временем в Мурино под Санкт-Петербургом люди стоят в очередях уже давно. В интернете это стало мемом. Власти культурной столицы не могут решить вопрос.

Очередь в автобус в Мурино. Соцсети

К счастью, в Барнауле все не так плохо. Но ситуация продолжает накаляться.

30 ноября обещают открыть мост на Новом рынке. Насколько это изменит обстановку, судить сложно. Но барнаульцы надеются на лучшее.