Барбигеймер: как две главные картины лета сразятся за людское внимание

Ярким завершением июля стал выход двух ярких картин - комедии про кукольный мир и блокбастер про изобретение атомной бомбы. Кажется, что "Барби" и "Оппенгеймер" совершенно не похожи друг на друга, но при этом у них гораздо общего, чем можно себе представить. Как два известных фильма сразятся в кинодуэли за людское внимание - в материале altapress.ru.

Что это за фильмы?

"Барби" — это романтическая комедия Греты Гервиг, которая рассказывает о всемирно известной кукле Барби. Знаменитость изгоняют из розового безупречного мира, так как она перестает соответствовать стандартам красоты Барбиленда. Девушка вместе со своим спутником Кеном отправляется искать счастье в реальной жизни.

Сюжет фильма построен вокруг размышлений о недостижимости идеала и возвращении к реалистичному восприятию себя.

"Оппенгеймер" - первый байопик Кристофера Нолана, режиссера трилогии про Бэтмена и фильмов “Начало”, “Интерстеллар”. Лента посвящена истории американского физика Роберта Оппенгеймера, под руководством которого во время Второй мировой войны создали атомную бомбу.

В центре событий — работа Оппенгеймера над “Манхэттенским проектом”: под этим кодовым названием скрывали программу США по разработке ядерного оружия.

Барби Кинопоиск

Почему две ленты выходят в один день?

Июль - это самый жаркий сезон для мира кино. Однако неизвестно, специально ли выпускают две ленты в один день или же это вышло случайно. По информации "Правила жизни", одновременные релизы крупных кинопроектов происходят крайне редко, поскольку это может негативно повлиять на кассовые сборы обоих фильмов.

Ранее третьи выходные июля традиционно принадлежали картинам Нолана. Уже много лет режиссер выпускал свои фильмы в середине лета, исключением стали лишь «Интерстеллар» и «Довод».

По этой причине Нолан был крайне недоволен конкуренцией с розовой комедией "Барби".

Оппенгеймер Кинопоиск

Что общего у двух фильмов?

Несмотря на разные настроения фильмов, у них есть больше общего, чем можно подумать. В первую очередь, Гервиг и Нолан - известные режиссеры.

Каждый из них получил свою первую номинацию на премию “Оскар” за лучшую режиссуру в 2018 году: Гервиг за ее первую полуавтобиографическую “Леди Берд”, а Нолан за “Дюнкерк” , его тринадцатый полнометражный фильм.

Во-вторых, оба фильма - дорогие и масштабные. Бюджет обоих лент составляет более 100 млн долларов. Также известно, что над фильмом "Барби" работали около десяти лет.

Ну и главное преимущество обеих картин - звезды первой величины в главных ролях. Барби и Кена играют Марго Робби и Райнан Гослинг. Нолан же на роль американского физика выбрал Киллиана Мерфи.

Барби Кинопоиск

Что такое "Барбигеймер"?

"Барбигеймер" - этот мем, которые создали пользователи интернета. Люди начали фантазировать, что получится, если объединить две конкурирующие ленты? И породили большое количество фотожаб. Некоторые даже сконструировали дизайн футболок.

Какой фильм люди ждут больше?

Согласно опросу "Правила жизни", люди больше ждут картину Нолана "Оппенгеймер", чем "Барби" - 78% против 22% соответственно.

Когда выйдут "Барби" и "Оппенгеймер" в России?

К сожалению, фильмы еще не скоро появятся в российском прокате. Компания из Казахстана, которая раньше поставляла России копии фильмов с русским дубляжом, объявила бойкот.

Если российские кинотеатры и смогут заполучить копии этих премьер, то случится это не раньше, чем через несколько недель после официальных премьер. Будут ли эти копии качественными - гарантии нет.

Если же прокатчикам в России не удастся получить фильмы, то зрителям придется ждать премьеру цифрового релиза. Он выйдет не раньше сентября.